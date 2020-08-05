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Giriş Tarihi : 05-08-2020 14:12   Güncelleme : 05-08-2020 14:12

Elazığ’da kaza!

Kazada 2’si çocuk 3 kişi yaralandı.  

Elazığ’da kaza!

Kaza, merkeze bağlı  Mustafa Paşa Mahallesi Orduevi Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.Ç. idaresindeki 23 T 0465 plakalı ticari taksi ile A.G. yönetimdeki 23 EU 772 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 2’si çocuk 3 kişi yaralandı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili polis olay yerinde inceleme yaptı.

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