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Giriş Tarihi : 20-11-2019 13:22

Elazığ’da kaza! 12 yaralı

Elazığ’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 12 kişi yaralandı.  

Elazığ’da kaza! 12 yaralı

Kaza, merkeze bağlı Çaydaçıra Mahallesi Akıncı Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen 23 FU 800 ve 23 DK 676 plakalı otomobiller dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu çarpıştı. Çarpışma sonrası araçlardan biri bahçe duvarına çarparak durabildi. Kazada aralarında çocukların da bulunduğu 12 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulansla UMKE ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin arından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.  Polis kaza yerinde inceleme yaptı.

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