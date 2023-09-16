Elazığ’da kasten adam öldürmek suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan zanlı yakalandı

Elazığ’da kasten adam öldürme suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Elazığ’da kasten adam öldürme suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan-Kayıp Şahıslar Büro Amirliği tarafından, kesinleşmiş hapis cezası olan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalarda, Ü.D. isimli şahsın üst soydan akrabayı kasten öldürmek suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. Ekipler tarafından yakalanan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.