Elazığ’da karantinalar devam ediyor

Elazığ’da bir bina daha karantinaya alındı.

Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da tedbirler alınmaya devam ediyor.Daha önce kent merkezinde 11 apartman, ilçelerde ise 2 mahalle, 2 köy ve bir mezra karantinaya alınmıştı. Bugün ise Çaydaçıra mahallesinde bir bina alındı.

Çaydaçıra mahallesinde bir apartmanda bir kişinin testinin pozitif çıkmasıyla beraber, tedbir için apartman karantinaya alındı. Valilik kararıyla İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler apartmanı karantina altına aldı. Polisin nöbet tutmaya başladığı apartmana giriş ve çıkışlar yasaklandı.