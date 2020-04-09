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Giriş Tarihi : 09-04-2020 12:08   Güncelleme : 09-04-2020 12:11

Elazığ’da karantina noktası 10'a yükseldi

Kent merkezinde Korona virüs nedeniyle 3 apartmanda daha karantina süreci başlatıldı. 

Elazığ’da karantina noktası 10'a yükseldi

Elazığ’da korona virüs sebebi ile 3 apartman daha karantinaya alındı. Kentte  karantinaya alınan nokta sayısı 10'ya yükseldi.Korona virüs salgını sebebiyle Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da tedbirler alınmaya devam ediyor. Daha önce kent merkezinde 4 apartman, Karakoçan ilçesinde bir mahalle, Kovancılar ilçesinde bir köy, Baskil ilçesinde ise bir mezra karantinaya alındı. Bugün ise merkeze bağlı Ataşehir, Olgunlar ve Aksaray Mahallelerinde bulunan 3 apartmanda daha karantina süreci başlatıldı. 3 Mahalle'deki apartmanlardaki şüpheli vakaların test sonuçlarının pozitif çıkması nedeniyle Valilik kararıyla İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler apartmanları karantina altına aldı. 

Sivil polislerin tedbir aldığı apartmanların giriş ve çıkışları bariyerlerle kontrol altına alındı.Kent merkezi ve ilçelerle birlikte Elazığ'da karantina noktası 10'a yükselmiş oldu. 

ETİKETLER: elazığ karantina elazığ karantinaya alınan yerler
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