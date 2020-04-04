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Giriş Tarihi : 04-04-2020 17:54

Elazığ’da karantina noktaları yükseldi

Korona virüs salgını sebebiyle Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ’da da tüm tedbirler alındı.

Elazığ’da karantina noktaları yükseldi

Elazığ’da Korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan yer sayısı 4 ’e çıktı. Karakoçan ilçesinde 1 mahallede uygulanan karantina, kent merkezinde ise 3 apartmanda uygulandığı öğrenildi.

Şehir dışından gelenlerin de kontrol edildiği kentte şuana kadar 4 nokta karantinaya alındı. Karakoçan İlçesinde bir mahallede uygulanan karantina kuralları, kent merkezinde Sürsürü, Cumhuriyet ve  Kırklar Mahallesi'nde 3 apartmanda da uygulandığı bildirildi.  Daha önceden merkezde Sürsürü, Cumhuriyet Mahallesi'nde olduğu gibi şimdi de Kırklar Mahallesi Ahenk Sokakta bulunan 4 katlı apartmanda bir kişinin korona virüs testi pozitif çıkmasıyla karantinaya alındı.Valilik kararıyla İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler 4 katlı apartmanı ve testi pozitif çıkan kişinin aracını karantinaya aldı. Polisin 24 saat nöbet tutmaya başladığı binaya giriş ve çıkışlar yasaklandı.

ETİKETLER: elazığ karantina elazığ karantinaya alınan yerler
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