Elazığ'da kar mesaisi başladı

Türkiye genelinde birçok ilde olduğu gibi Elazığ'ın yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili oldu.

Meteorolojinin uyarısının ardından kar yağışının yüksek kesimlerde etkili olduğu Elazığ'da 81 köy yolu ulaşıma kapandı. Kartpostallık görüntülerin de ortaya çıktığı ilde kar temizleme çalışması başlatıldı.

Dün geceden itibaren etkili olan ve ara ara devam eden kar yağışı nedeniyle merkezde 17 olmak üzere toplam 81 köy yolu ulaşıma kapandı. Köy yollarının ulaşıma kapandığı kentte Özel İdare ekipleri sabah erken saatlerden itibaren mesaiye başladı. Köy bağlantı yolları başta olmak üzere kapanan yollar temizlenmeye başlandı. Öte yandan tarihi Harput Mahallesi'nin yukarı kısımlarında kar kalınlığı 15 santime ulaştı. Kar ayrıca bölgede kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Harput’ta lapa lapa kar yağışının olduğunu belirten Mahalle Muhtarı Zülküf Demirpolat, “Elazığlılar karı ve beyaz örtüyü bekliyordu. Şükürler olsun Harput tekrar kara kavuştu. Yerde yaklaşık 10-15 santim kar bulunmaktadır. Tüm Elazığlılar ve Harputluları bu rahmetten bizleri mahrum bırakmadığı için şükürler olsun. Elazığ Belediyesi ve İl Özel İdare ekipleri yolları temizliyor. Herhangi bibir kapanma olmadı bizim yollarda. Bu yıl kar yağışı geçen yıla göre daha geç başladı. Daha önce kar duasına çıktık. Rabbim bu rahmetini ve bereketini eksik etmesin. Kar demek su demek, bereket demektir” dedi.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, ara ara devam edecek olan yağışların merkezde karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar şeklinde olacağını bildirdi.