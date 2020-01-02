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Giriş Tarihi : 02-01-2020 10:20

Elazığ’da kar köy yollarını kapattı

Türkiye genelinde birçok ilde olduğu gibi Elazığ’ın yüksek kesimlerinde de kar yağışı ara ara etkili oluyor.

Elazığ’da kar köy yollarını kapattı

Elazığ’da kapanan 62 köy yolunun tamamının açılmasının ardından gece etkili olan kar, 5 köy yolunun tekrar kapanmasına neden oldu. 

3 gün önce kar yağışı nedeniyle kapanan yüksek rakımlı ilçelere bağlı 62 köy yolu, Valilik koordinesinde Özel İdare Genel Sekreterliğine bağlı karla mücadele ekipleri tarafından 24 saat aralıksız mesai yapılarak açıldı. Gece ise kar yağışı ara ara etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle ilçelerden Sivrice’de 4, Keban’da ise 1 köy yolu tekrar ulaşıma kapandı. Ekiplerin kardan dolayı kapanan köy yollarını açmak için sabahınaz erken saatlerinden itibaren çalışmaya başladığı bildirildi. Elazığ genelinde karla karışık yağmur ve kar yağışının bugün etkili olmasının beklendiği aktarıldı.

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