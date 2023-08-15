Elazığ’da kanatlı kesimhanelerine denetim

Elazığ’da kanatlı kesimhanelerinde denetim ve kontroller yapıldı.

Elazığ’da kanatlı kesimhanelerinde denetim ve kontroller yapıldı.İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından il genelinde kanatlı kesimhanelerinde denetim ve kontroller yapıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü hayvan sağlığı ve yetiştiriciliği teknik ekipleri tarafından yapılan denetim ve kontroller de kesimhanelerin hijyen durumu, yönetmeliklere göre hizmet verip vermediği yönünde denetimler ve kontroller yapıldı. Denetimlerin süreceği bildirildi.