Elazığ’da kamyonla çarpışan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, 1 yaralı

Elazığ’da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada otomobil hurdaya döndü. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Elazığ’da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada otomobil hurdaya döndü. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.Kaza, dün akşam saatlerinde Elazığ-Bingöl karayolu Çoban Çeşmesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.C. idaresindeki 23 KB 301 plakalı kamyonet ile Resul Çiğci idaresindeki 34 KZ 0063 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Çiğci ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Resul Çiğci, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Kazayla ilgili incelemenin devam ettiği öğrenildi.