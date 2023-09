Elazığ’da kalıcı konutların 13’üncü bloğu tamamlandı

Elazığ’da, Kahramanmaraş’ta meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından temelleri atılan kalıcı konutlarda 13’üncü blok da tamamlanırken çalışmalar hızla devam ediyor.

Elazığ’da, Kahramanmaraş’ta meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından temelleri atılan kalıcı konutlarda 13’üncü blok da tamamlanırken çalışmalar hızla devam ediyor.Kahramanmaraş’ta 6 Şubatta meydana gelen yıkıcı depremlerden etkilenen Elazığ’da 7 bin 556 konut yapılması için çalışma başlatılırken, ilk konutun temelleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılmıştı. İlk etapta 505 konutun yapılacağı merkeze bağlı Aşağıdemirtaş köyünde TOKİ tarafından yapılan 26 binanın 13’ünde kaba inşaat tamamlandı. Bir yandan yapıların temelleri atılırken bir yandan da dış cepheleri tamamlanan bloklarda ince işçilik çalışmaları devam ediyor. Yapımı devam eden 505 konutun yılsonuna kadar tamamlanarak depremzede vatandaşlara teslim edilmesi bekleniyor.Konutlar hakkında bilgi veren inşaat mühendisi Ceyda Sucu, “İnşallah bir daha böyle bir durumla karşı karşıya gelmeyiz. Buradaki evleri bir an önce yaparak depremzede vatandaşlara teslim etmeyi düşünüyoruz. Burada 505 konutun yapımını devam ettiriyoruz. 13 tane binamız tamamlandı. 3 tanesin de tünel kalıp imalatı devam ediyor. 10 tane binamızın temelleri döküldü yakında onlara da başlayıp bir an önce teslim edeceğiz. İki tane binamızın dış cephesi tamamlandı 4 tanesinde iskele kurulumu devam ediyor. Şu anda 4 tane kule vincimiz var. Hızlı bir şekilde 300 personelimizle çalışmalara devam ediyoruz. Elimizden geldiğince buradaki binaları hızlı bitirmeye çalışıyoruz. Çünkü vatandaşlarımız yeterince mağdur oldu. Bu kışı da güzel bir şekilde geçirmelerini istiyoruz. Cumhurbaşkanımız buranın temelleri atıldığında buradaydı. Cumhurbaşkanımız TOKİ olarak bizlere destek olmaya devam ediyor. Bir an önce burayı bitirip depremzede vatandaşlarımıza teslim etmek için destek oluyorlar. Bizde inşallah kısa sürede kazasız bir şekilde burayı bitirip teslim ederiz” ifadelerini kullandı.