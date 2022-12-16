Elazığ’da kadınlar meslek sahibi oluyor 

Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Elazığ Belediyesi Ekonomi Geliştirme ve Eğitim Merkezi tarafından açılan dikiş nakış kursunda kadınlar meslek sahibi oluyor.

Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Elazığ Belediyesi Ekonomi Geliştirme ve Eğitim Merkezi (EBEGEM), vatandaşlara yönelik düzenlediği ücretsiz kurslar ile onların hem sosyal açıdan kaliteli vakit geçirmesine hem de kişisel donanımlarına katkı sağlayarak meslek sahibi olmalarına imkan sunmaya devam ediyor. Bu çerçevede EBEGEM’e bağlı olarak hizmet veren Elazığ Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezindeki kurslardan faydalanan hanımlar, kendilerine ücretsiz olarak sunulan hizmetler nedeniyle meslek sahibi oluyor.

Özellikle tekstil atölyesinde ücretsiz olarak dikiş-nakış eğitimi alan kadınlar, hem sosyal açıdan kaliteli vakit geçiriyorlar hem de iş öğrenerek aile ekonomilerine destek oluyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı EBEGEM biriminde dikiş-nakış atölyesinde yapılan pijama takımları, tişörtler, elbiseler, tunik, çocuk-bebek kıyafetleri çalışmaları büyük beğeni kazanıyor.