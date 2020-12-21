Asayiş
Giriş Tarihi : 21-12-2020 22:13   Güncelleme : 21-12-2020 22:13

Elazığ’da kaçakçılıkla mücadele  

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada 360 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi, 1 şahsa 7 bin 756 TL ceza kesilerek yasal işlem yapıldı.  

Elazığ’da kaçakçılıkla mücadele  

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından kaçakçılıkla mücadelesi kapsamında çalışma yapıldı. Ekipler, çalışmasında il dışından şüpheli B.D'nin kaçak tütün getireceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine B.D'nin kullandığı araç belirlenerek  Elazığ'a girişte durduruldu. Araçta yapılan aramada  360 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Şapsa 4733 Sayılı Tütün ve Alkol Piyasa Düzünleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 8/5-o Maddesine Muhalefet suçundan 7 bin 756 TL idari para cezası kesilerek yasal işlem yapıldı.

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