Asayiş
Giriş Tarihi : 11-11-2020 17:58   Güncelleme : 11-11-2020 17:58

Elazığ’da kaçakçılıkla mücadele    

Elazığ’da jandarma tarafından yapılan çalışmada 550 adet gümrük kaçağı cep telefonu aksesuarı ele geçirildi. 

Elazığ’da kaçakçılıkla mücadele    

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık  ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, istihbarı çalışmaları sonucu B.B. isimli şüphelinin gümrük kaçağı malzeme getireceği bilgisi aldı. Bunun üzerine  ekipler, şüpheliye operasyon planlanarak kullandığı araç durduruldu. Araçta yapılan aramada  gümrük kaçağı  550 adet cep telefonu aksesuarı ele geçirildi. Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

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