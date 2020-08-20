Asayiş
Giriş Tarihi : 20-08-2020 14:14   Güncelleme : 20-08-2020 14:14

Elazığ’da kaçakçılıkla mücadele  

Elazığ’da jandarma tarafından yapılan çalışmada, bin 264 adet gümrük kaçağı ayakkabı ele geçirildi.  

Elazığ’da kaçakçılıkla mücadele  

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı çalışmada, şüpheli Y.D’nin kaçak malzemeler getireceği bilgisine ulaşıldı. Şüphelinin malzeme getirdiği aracı belirleyen jandarma ekipleri, operasyon yaptı. Operasyonda,  bin 264  çift gümrük kaçağı ayakkabı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem yapıldığı bildirildi.

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