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Asayiş

Elazığ’da kaçakçılıkla mücadele

Asayiş

Elazığ’da kaçakçılıkla mücadele

Elazığ’da jandarma tarafından yapılan çalışmada, bin 264 adet gümrük kaçağı ayakkabı ele geçirildi.