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Giriş Tarihi : 27-11-2019 14:06

Elazığ'da kaçakçılıkla mücadele  

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada faturasız olarak ülkeye sokulan 80 çift ayakkabı ele geçirildi.  

Elazığ'da kaçakçılıkla mücadele  

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında şüpheli bir araç belirlenerek  takibe alındı. Takibe alınıp durdurulan araçta yapılan  aramada, gizlenmiş vaziyette faturasız ülkeye sokulan 25 bin TL değerinde 80 çift farklı markada spor ayakkabısı ele geçirildi. Araçta bulunan 1 şahsı gözaltına alan ekipler, şüphelinin hakkında yasal işlem yaptı.

ETİKETLER: elazığ kaçakçılık kaçak ayakkabı
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