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Giriş Tarihi : 10-02-2021 13:16   Güncelleme : 10-02-2021 13:16

Elazığ’da kaçak kazı operasyonu

Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı kaçak kazı operasyonunda 37 adet sikke ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ’da kaçak kazı operasyonu

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, kaçak kazı ile ilgili çalışma yaptı. 4 şüpheliyi belirleyen jandarma ekipleri, Kovancılar ilçesinde kaçak kazı yapan A.H., S.A., Ş.H. ve A.E. isimli şüphelileri bulundukları araçta yakaladı. Araçta yapılan aramada  5 adet metal arama dedektörü, çeşitli kazı malzemeleri ve 37 adet tarihi sikke ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

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