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Giriş Tarihi : 06-01-2020 13:35

Elazığ’da kaçak göçmenler yakalandı

Göçmen kaçakçılığına aracılık eden 2 şüpheli ve 31 göçmene toplam 153 bin TL para cezası kesildi.

Elazığ’da kaçak göçmenler yakalandı

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada Hidistan, Pakistan, Myanmar, Bangledaş ve Afganistan'lı 31 kaçak göçmen yakalandı, bunları taşıyan 2 şüpheli de gözaltına alındı. 2 şüpheliye 43 bin 865 TL, göçmenlere  ise 110 bin 019 TL idari para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde kaçak yollarla Türkiye'ye giren ve Elazığ üzerinden batıya gitmeye çalışan kaçak göçmenlerin olduğu bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri plakasını belirledikleri minibüsü Elazığ-Diyarbakır karayolu Maden ilçesi yakınlarında durdurdu. Durdurulan minibüsten yaşa dışı yollarda ülkeye giriş yaptığı belirlenen  Hidistan, Pakistan, Myanmar, Bangledaş ve Afganistan uyruklu uyruklu toplam 31 kaçak göçmen çıktı. Gözaltına alınan göçmenler, ilçe devlet hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilirken, yapılacak işlemlerin ardından sınır dışı edileceği bildirildi.

Öteyandan kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı belirlenen şüpheliler M.S.A. ve S.Ş'de yakalanarak gözaltına alındı. 2 şüpheliye 43 bin 865 TL ile göçmenlere  ise 110 bin 019 TL idari para cezası uygulandığı öğrenildi.

ETİKETLER: elazığ kaçak göçmen
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