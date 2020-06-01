Elazığ'da kaçak balık avı ile mücadele  

Elazığ'da Murat Nehrinde yapılan denetimlerde kaçak balık avcılarının bıraktığı 2 bin 300 metre ağ bulunarak imha edildi. Ağa takılan yaklaşık 100 kilogram balık ise tekrar suya bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne bağlı ekipler, kaçak balık avını engellemek için çalışma yapıyor. Bu kapsamda Keban Baraj Gölü'nün kolu olan Murat Nehri'nde denetim yapan ekipler, Gülüşkür köprüsü mevkiinde ağ tespit etti. Ekipler, kaçak avcıların bıraktığı ağları suyun içinden çıkarttı. 2 bin 300 metre olduğu belirlenen ağ imha edilirken, takılan yaklaşık 100 kilogram balık ise kurtarılıp, suya bırakıldı. Ekiplerin kaçak balık avına karşı denetimlerini aralıksız sürdürdüğü kaydedildi.