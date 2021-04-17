Elazığ'da iş adamının oğluna silahlı saldırı

Saldırıda iş adamının oğlu ağır yaralandı.

Elazığlı iş adamı Nihat Demirbağ'ın oğlu Sami Demirbağ, silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Demirbağ, hastaneye kaldırıldı.Olay bugün akşam 16.00 sıralarında Misland’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Misland'a giden İ.A, Sami Demirbağ ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İddiaya göre, İ.A yanında getirdiği silahı çıkartarak Sami Demirbağ'a ateş etti. Vücuduna dört mermi isabet eden Demirbağ, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.Olayın ardından İ.A, gözaltına alındı. Emniyete götürülen İ.A'nın ifadesinin alındığı öğrenildi.