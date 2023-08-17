Elazığ’da ilk olacak!

Elazığ Berberler ve Kuaförler Esnaf Odasının öncülüğünde ve Us Fuarcılık tarafından Elazığ'da gerçekleştirilecek Beautylife Expo Fuarı, 3-5 Eylül 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Elazığ’da ilk defa gerçekleşecek Beautylife Expo Fuarının hazırlıkları sürerken Elazığ dışından da çok sayıda kuaförün fuara katılması bekleniyor.

“FUARIMIZ İLİMİZE ÇOK BÜYÜK DEĞER KATACAK”

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Elazığ Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası Başkanı Nizamettin Türkoğlu, Beautylife Expo Fuarını çok önemsediklerini ifade ederek “Gerçekleştireceğiz fuar tek odamıza kayıtlı esnaflara fayda sağlamayacak ilimize de çok büyük fayda sağlayacak” dedi.

Başkan Türkoğlu; “Öncelikle Beautylife Expo Fuarını düzenlememize çok büyük katkı sağlayan Ülker Selviler hanıma çok teşekkür etmek istiyorum. Kendisiyle fuar için aylardır görüşüp hazırlık yapıyoruz. İnşallah Beautylife Expo Fuarını, 3-5 Eylül 2023 tarihlerinde gerçekleştireceğiz. Düzenleyeceğiz fuar, ilimize çok büyük değer katacak. Fuara 80’ne yakın büyük firma bekliyoruz. Fuarda esnaflarımız, kullandıkları ürünleri temin edecekler ve eğitim alma imkanları olacak. Fuarımıza, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bulunan kuaförleri de ilimize getireceğiz. İlimize gelen misafirlerimiz fuarı gezdikten sonra mutlaka ilimize de gezeceklerdir ve alış veriş yapacaklardır buda ilimiz esnafına katkı sağlayacaktır. Fuarı düzenlememizde bizlere destek olan sayın Valimize, Belediye Başkanımıza, Ticaret Odası Başkanımıza, Ticaret İl Müdürümüze ve Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanımıza sonsuz teşekkür etmek istiyorum. Fuarımız halkımıza da açık olacak. Ben vatandaşlarımızdan ve esnaflarımızdan ricam mutlaka fuarımıza ziyaret etsinler” dedi.