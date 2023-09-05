Elazığ’da ilk defa düzenlenen güzellik fuarı büyük ilgi gördü

Elazığ’da ilk defa düzenlenen ve 3 gün süren güzellik fuarı ‘Beauty Life Expo’ büyük ilgi gördü.

Elazığ’da ilk defa düzenlenen ve 3 gün süren güzellik fuarı ‘Beauty Life Expo’ büyük ilgi gördü.Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nın katkılarıyla Elazığ Kuaförler ve Berberler Odası tarafından ‘Beauty Life Expo’ düzenlendi. Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen fuara, birçok ilden onlarca güzellik firması katıldı. 80’e yakın standın kurulduğu ve 3 gün süren fuarda katılımcılara birçok alanda eğitimler verildi. Elazığ’da ilk defa düzenlenen fuar, büyük ilgi gördü.Güzel bir atmosfer yaşandığını aktaran Elazığ Esnaf Odaları Birlik Başkanı Turan Kurnaz, “Düzenlenen fuar şehrimize renk kattı. Meslek guruplarının arasında bu denli dayanışması çok iyi. Her şehirde böyle bir etkinlik olması lazım. Bu denli fuarların diğer meslek kollarında da yapılması gerek. Ortam güzel” dedi.Bu tür fuarların esnaflara büyük katkı sağladığını aktaran Diyarbakır Esnaf Odaları Birlik Başkanı Alican Ebedioğlu, "Elazığ’da ilk kez yapılan bu fuarın bölgeye hitap etmesi bizim için çok önemli. Katılım sağlayan herkese teşekkürler. İnşallah bu tür etkinlikler daha da çoğalır” diye konuştu.Elazığ Kuaförler ve Berberler Odası Başkanı Nizamettin Türkoğlu ise “Elazığ’da ilkini gerçekleştirdiğimiz güzellik fuarı sektörüyle alakalı 3 ile 5 eylül arasında bir fuar düzenledik. Fuar ilimize yakışır bir şekilde çok güzel geçti. Bu son olmayacak. İl dışından katılanlar ve kendi ilimizdeki meslektaşlarımız bizi yalnız bırakmadı. İlimizde meslekte eksik olan noktalarda eğitimler veriyoruz. Gerçekten çok güzel bir organizasyon oldu. Bir dahaki yıllarda daha güzel bir şekilde yapmak için mücadele edeceğiz” şeklinde konuştu.