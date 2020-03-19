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Giriş Tarihi : 19-03-2020 21:57

Elazığ'da ikinci deprem 

Elazığ'da 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından 3.7'lik bir deprem daha meydana geldi.  

Elazığ'da ikinci deprem 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 21.21'de yine merkez üssü Sivrice ilçesi olan 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 16 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi. Öte yandan ilk meydana gelen 5.0'lık deprem nedeniyle kentte itfaiye ve AFAD harekete geçip bir çok noktayı kontrol etti. Şuana kadar olumsuz bir durumla karşılaşılmadığı öğrenildi.

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