Elazığ’da huzur ve güven uygulaması

Elazığ’da yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

Elazığ’da yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.2023-2024 eğitim ve öğretim yılında öğrencilerin güvenli bir ortamda eğitimlerini sürdürebilmeleri amacıyla Türkiye genelinde huzur ve güven uygulaması icra edildi. Elazığ’daki uygulamaya İl Jandarma Komutanlığına bağlı 467 personelin yer aldığı 72 ekip katıldı. Uygulamada jandarma sorumluluk sahasında bulunan 112 okul çevresi denetlendi. Ayrıca denetimlerde 3 bin 425 şahıs, 93 okul servisi, 17 metruk bina, 13 içkili yer, 40 büfe, 55 park/bahçe ve 167 kahvehane denetlendi.Uygulamaların eğitim ve öğretim yılı boyunca devam edeceği vurgulandı.