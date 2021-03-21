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  • Elazığ’da hırsızlık yapıp Diyarbakır’da yakalandılar
Asayiş
Giriş Tarihi : 21-03-2021 17:42   Güncelleme : 21-03-2021 17:42

Elazığ’da hırsızlık yapıp Diyarbakır’da yakalandılar

Elazığ’da hırsızlık yapıp Diyarbakır’da Jandarma Suç Araştırma Timi  dedektifleri tarafından yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.  

Elazığ’da hırsızlık yapıp Diyarbakır’da yakalandılar

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Yemişlik bölgesinde bir iş yerine ait yüklü miktarda çeşitli malzemeler çalındı. Hırsızlık olay aydınlatmak ve şüphelilerin yakalanabilmesi amacıyla İl Jandarma Komutanlığı tarafından JASAT görevlendirildi.Timlerin  yaptığı çalışmada hırsızlık olayını Diyarbakır’dan araç ile gelen M.T. (29) A.Ç. (31) ve H.Ç.’nin (19) gerçekleştirdiği tespit edildi. Diyarbakır’da adresleri de tespit edilen şüphelilerin yakalanması için timler operasyon yaptı. Operasyonda 3 şüpheli de gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 3 şüpheli  getirildikleri Elazığ’da,  jandarma tarafından ifadesinin alınmasının  ardından bugün adliyeye sevk edildi.Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden H.Ç. ile M.T. tutuklanırken, diğer şahıs tutuksuz olarak yargılanmak üzere serbest kaldı.

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