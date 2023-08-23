Elazığ’da hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Elazığ’da hırsızlık yapan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

Elazığ’da hırsızlık yapan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent genelinde meydana gelen hırsızlık olaylarının faillerinin yakalanması için çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede ekipler, merkeze bağlı Olgunlar Mahallesi İshak Sunguroğlu Caddesi üzerine hırsızlık yapıldığı ihbarını aldı. Olay yerine inceleme başlatan ekipler, güvenlik kameralarını incelenmesinin ardından şüpheli İ.İ’yi tespit etti. Tespit edilen şüpheli, ekipler tarafından düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelinin 5 ayrı suç kaydının olduğu öğrenildi. İl Emniyet Müdürlüğünde ifadesi tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.