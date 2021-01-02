‘Elazığ’da güzel şeyler de oldu’

ASKON Elazığ Şube Başkanı Ertan Nizamettin Diler açıklamalarda bulundu.

Başkan Diler;“Deprem sonrası kiralık ev bulanlar buldu. Bulamayanlar konteyner kentlere yerleştirildi. Bu süreçte Elazığ’da kiralar yükseldi. TOKİ evlerinde biten evleri kiraya vermek istediler bu üzücü bir olaydı. Deprem sonrası birlik beraberlik içinde olamadık. Ama güzel olaylarda oldu. Örneğin benim işyerin şehir merkezindeydi. Hasar aldı. Ben geldim Ataşehir Mahallesi’nde işyeri tuttum. İşyerimin sahibi Kovancılar’da oturuyordu. İşyerim depremde hasar aldığını söyledim. Ben işyerinizi tutmak istiyorum dedim. İşyeri sahibim bana dedi “Kirada verme hemen eşyalarını getir” dedi. Elazığ da böyle insanlar da var. Kira ücreti mevzunu yapmayan, işyerlerini vatandaşlara açanlar oldu. Bu süreçte Elazığlılara yakışmayan davranışlar sergileyen vatandaşlarımız da oldu”.

“ZOR GÜNLER GEÇECEK”

Elazığ zor günler geçirdiğini dile getiren Diler; “Konteyner kentlerde yaşayanlar var, ilçelerimizde çadırda yaşayanlar var hala evi olmayanlar var ama bu günler bitecek. Hızlı bir şekilde çalışılıyor. Bazı gelişmeleri yapılan hizmetleri de görmek ve hak yememek lazım. Burada mücadele var. Bu net bir şekilde görülüyor. İnşallah insanlarımız kısa sürede sıcak yuvasına kavuşacaklar” dedi.