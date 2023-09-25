Elazığ’da gözlem etkinliği düzenlendi

Elazığ Gençlik Merkezi tarafından gözlem etkinliği düzenlendi.

Elazığ Gençlik Merkezi tarafından gözlem etkinliği düzenlendi.Elazığ Gençlik Merkezi tarafından gökyüzünün gizemli dünyasını keşfetmek için gözlem etkinliği düzenlendi. Düzenlenen etkinlikte aileler ve çocuklar yıldızları, gezegenleri ve diğer gök cisimlerini yakından inceleme fırsatı buldu. Düzenlenen etkinliğe çocuklar yoğun ilgi gösterirken etkinliklerin süreceği ifade edildi.