Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyarısı yaptığı sis Elazığ’da etkili oluyor. Sis 2 gündür etkisini sürdürürken kent merkezinin belli bir bölümü adeta kayboldu. Sadece yüksek kesimlerde yüksek binaların görülebildiği yoğun sis ile gün batımı ortaya eşsiz manzaralar çıktı. Öte yandan Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ, Malatya, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman çevreleri’nde sisin etkili olacağını bildirdi.
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Giriş Tarihi : 31-12-2020 18:51 Güncelleme : 31-12-2020 18:51
Elazığ’da görsel şölen oluşturdu
Elazığ’da etkili olan sis yüksek yapıları içine aldı, gün batımıyla birlikte görsel şölen oluşturdu.