Elazığ’da gıda denetimi

Elazığ’da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından gıda denetimleri yapıldı.

Elazığ’da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından gıda denetimleri yapıldı.Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şubesi teknik personeli tarafından lokanta, restoran, kafeterya gibi toplu tüketim yapılan yerlerde denetim yapıldı. Kamu sağlığının korunması ve tüketicilerin gıda güvenilirliğini sağlamak adına yapılan denetimler de toplu tüketim yerlerinin kayıt altına alınıp alınmadığı, izlenebilirlik şartlarını sağlayıp sağlamadığı, asgari teknik, hijyenik ve muhafaza konularına uyulup uyulmadığı kontrol edildi. Denetimler de gerekli görüldüğünde numune alınarak uygun olmayan işletmelere idari yaptırım uygulanacak.Denetimlerin aralıksız süreceği ifade edildi.