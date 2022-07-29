Elazığ’da GES'li içme suyu tesisleri kuruluyor

Elazığ İl Özel İdaresi, bir mezra ve köyde Güneş Enerji Sistemi (GES) ile içme suyu tesisi kuruyor.

Elazığ İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, merkez Salkaya köyü Yılangeçiren Mezrası ve Kurtdere köyünde yıllardır kangren haline gelen içme suyu sorununu çözüme kavuşturuyor. Kurtdere köyünde sondajlı GES’li içme suyu projesinin 75 tonluk su deposu ve 4 bin metre boru hattı çalışmasında sona gelindiği bildirildi.

Elazığ İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, “Elazığ İl Özel İdaresi olarak şehrin genelinde yol ve alt yapı çalışmalarının yanı sıra içme suyu ve sulama suyu çalışmalarını da aralıksız bir şekilde devam ettirmekteyiz. Bazı yerleşim yerlerinin konumlarından kaynaklı olarak kronik hale gelen su sorununu ise güneş enerji sistemli içme suyu tesisleri inşa ederek çözüme kavuşturmaktayız. Gerçekleştirdiğimiz çalışmalar ile vatandaşlarımız sağlıklı içme suyuna kavuşmaktadırlar“ denildi.