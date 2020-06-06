Elazığ’da genç kadın intihar etti

Kendini doğalgaz borusuna astı.

Aksaray Mahallesi Çalıkuşu Sokakta bulunan 2 katlı binada meydana gelen olayda, 33 yaşında ki T. A. İsimli genç kadın eve giden kız kardeşi tarafından doğal gaz borusuna asılı olarak bulundu.

Olay yerine giden polisler eve girdiklerinde T.A isimli genç kadını doğal gaz borusuna asılı olarak buldular. Olayı duyulması üzerine genç kadının anne ve babası ile yakınları eve geldiler. Sinir krizi geçiren genç kadının yakınlarına , olay yerinde bulunan sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. T.A nın cansız dedeni Fırat üniversitesi hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi.