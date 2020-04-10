Politika
Giriş Tarihi : 10-04-2020 15:47

Elazığ’da Gelecek Partisinin yönetim kurulu belli oldu

Eski Başbakan Prof.Dr. Ahmet Davutoğlu önderliğinde kurulan Gelecek Partisi’nde Elazığ Kurucu İl Yönetimi belli oldu.

Elazığ’da Gelecek Partisinin yönetim kurulu belli oldu

Eski Başbakan Prof.Dr. Ahmet Davutoğlu’nun kurduğu Gelecek  Partisi Elazığ Kurucu İl Başkanı Av. Adnan Demir olurken, Kurucu il Yönetim Kurulu üyeleri ise şu isimlerden oluştu; Bilal Yıl, Cavit Gündem, Celal Akpolat, Erdal Gökmen, Faruk Yıldırım, Fırat Polat, Gökhan Doğan, Hasan Yıldırım, Hıdır Kaya, Kenan Eskibağlar,  Mahmut Çelik, Mehmet Ayaz, Mehmet Canpolat, Mehmet Emin Alayunt, Metin Ayaz, Muhammed Güneş, Murat Yıldız, Neslihan Ateş, Nihat Akpolat, Özkan Özmen, Sabahattin Güzel, Sadrettin Gökalp, Selami Tepe, Sema Öner, Uğur Zümrüt, Yaşar Kurşun, Yılmaz Çatal, Yunus Yol ve  Yusuf Yenihal oldu.

Gelecek Partisi Elazığ Kurucu İl Gençlik Kolları Başkanı Ronayi Bekler olurken, İl Kadın Kolları Başkanı ise Berna Ören

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