Elazığ’da futbola gölge düştü

Elazığspor ile Batman Petrolspor arasında oynanan maçta taraftarlar arasında yaşanan gerginlik saha dışına taştı.

Elazığspor ile Batman Petrolspor arasında oynanan maçta taraftarlar arasında yaşanan gerginlik saha dışına taştı.TFF 3. Lig 2. Grup 4. haftasında Elazığspor ile Batman Petrolspor golsüz berabere kaldı. Taraftarlardan kaynaklı gergin geçen maç sonunda çeşitli olaylar yaşandı. Batman Petrolsporlu taraftarlar, misafir takım lavabolarını kullanılamaz hale getirirken, Elazığsporlu taraftarlar da Batman ekibinin takım otobüsüne zarar verdi. Yaşanan olayların akabinde çeşitli gözaltılar da olurken, Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun çeşitli cezalar vermesi bekleniyor.