Elazığ’da FETÖ firarisi yakalandı

FETÖ'den 6 yıl 3 ay hapis cezası alan firarı şahıs yakalanıp tutuklandı.

Elazığ'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında öğretmenlikten ihraç edilen ve 6 yıl 3 ay hapis cezası alan şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT),hakkında hapis cezası ve yakalama kararı bulunan şahısların yakalanabilmesi amacıyla çalışma yaptı. Çalışma kapsamında FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulanan öğretmenlikten ihraç edilen M.A'nın merkeze bağlı Yazıkonak beldesindeki ailesinin yanına geleceğini tespit etti. Bunun üzerine çalışmasını yürüten jandarma ekibi, evi takibe alarak M.A. geldiğinde operasyon yapıp şüpheliyi yakaladı.İl Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.