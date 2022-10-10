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Giriş Tarihi : 10-10-2022 10:13   Güncelleme : 10-10-2022 10:14

Elazığ’da feci kaza!1 ölü 4 yaralı   

Meydana gelen kazada, , 1 kişi öldü 2’si ağır 4 kişi yaralandı.   

Elazığ’da feci kaza!1 ölü 4 yaralı   

Kaza, Elazığ-Malatya Karayolu Gözeli Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Emin Tanıriz idaresindeki 55 UA 823 plakalı otomobil ile  Ö.D. yönetimindeki 23 ADT 307 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, sürücü Tanıriz olay yerinde hayatını kaybederken 2’si ağır 4 kişi de yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi sonucu olay yerine çok sayıda sağlık, polis  ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Tanıriz’in cansız bedeni ise yapılan incelemenin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ve jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. 

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