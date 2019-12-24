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Giriş Tarihi : 24-12-2019 23:00

Elazığ’da feci kaza! Yaralılar var

Çarpışan araçlardan birinin trafoyu devirmesi sonucu mahallede bazı yerler geçici süre elektriksiz kaldı.

Elazığ’da feci kaza! Yaralılar var

Çarpışan araçlardan birinin trafoyu devirmesi sonucu mahallede bazı yerler elektriksiz kaldı.Elazığ’da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.  Kaza, merkeze bağlı Ataşehir Mahallesi Kuva-i Milliye Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 AN 096 plakalı otomobil ile 23 BR 954 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı. Kazaya karışan araçlardan biri elektrik trafosuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle trafo devrilirken, mahallenin bazı bölgeleri geçici süreyle elektriksiz kaldı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili olay yerinde inceleme yaptı.

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