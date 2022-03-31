Elazığ’da feci kaza! Ölü ve çok sayıda yaralı var

Otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştı.

Elazığ’da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi ölürken 5 kişi de yaralandı. Kaza, Elazığ- Malatya Karayolu Baskil Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 NU 4129 plakalı otomobil ile 23 ABC 148 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılırken bir kişi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme yaptı.