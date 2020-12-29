Elazığ’da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Elazığ’da kamyonun otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2’si ağır 4 kişi yaralandı. Kaza sonrası araçlardan biri tıra, diğeri ise tabelaya çarparak durdu.

Kaza, Malatya, Diyarbakır ve Bingöl'e geçişi sağlayan Elazığ Güney Çevre Yolu Özel Harekat Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.S. idaresindeki 33 AGE 478 plakalı beton pompa kamyonu, M.Z.Ç. yönetimindeki 06 AN 9160 plakalı Volkswagen marka otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobili yol kenarında park halinde bulunan tıra, beton pompa aracı ise yol tabelasına çarparak durabildi. Kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kaza yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.