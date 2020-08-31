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  • Elazığ’da feci kaza! Çocuk olay yerinde hayatını kaybetti
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Giriş Tarihi : 31-08-2020 11:17   Güncelleme : 31-08-2020 11:17

Elazığ’da feci kaza! Çocuk olay yerinde hayatını kaybetti

Elazığ’da bisikletle, tırın çarpışması sonucu 13 yaşındaki çocuk olay yerinde hayatını kaybetti. 

Elazığ’da feci kaza! Çocuk olay yerinde hayatını kaybetti

Kaza, Palu ilçesine bağlı Gömeçbağlar köyü yol ayrımında meydana geldi.Edinilen bilgiye göre,  Hamza Umutlu (13) bisikletiyle tali yoldan ana yola çıktığı sırada Elazığ istikametine seyir halinde olan Ö.T. idaresindeki 23 BP 341  plakalı tırla çarpıştı. Kazada Umutlu, olay yerinde hayatını kaybetti.Cumhuriyet savcısının yaptığı inceleme sonrası Umutlu’nun cansız bedeni cenaze aracıyla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Sürücünün gözaltına alındığı kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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