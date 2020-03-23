23 MART 2020 Pazartesi 21:14
Advert
Güncel
Giriş Tarihi : 23-03-2020 20:16

Elazığ’da feci kaza! 9 yaralı  

Elazığ’da inşaat işçilerini taşıyan minibüs, fren patlaması sonucu beton bloka çarptı. Kazada 2’si ağır toplamda 9 kişi yaralandı.  

Elazığ’da feci kaza! 9 yaralı  

Kaza, merkeze bağlı Zafran Mahallesi Kanalüstü Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer E. idaresindeki 23 HK 421 plakalı minibüs frenin patlaması sonucu beton bloklara çaptı. Kazada inşaat işçilerinden 2’si ağır  9 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine UMKE, sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Minibüste sıkışan 2 kişi itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından çıkartılarak olay yerinde hazır bekletilen sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki farklı hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili olay yerinde inceleme yaptı.

ETİKETLER: elazığ kaza elazığ trafik kazası haber elazığ elazığ zafran kaza
NELER SÖYLENDİ?
@
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
  • Süper LigOP
  • 1Trabzonspor2653
  • 2Başakşehir FK2653
  • 3Galatasaray2650
  • 4Sivasspor2649
  • 5Beşiktaş2644
  • 6Alanyaspor2643
  • 7Fenerbahçe2640
  • 8Göztepe2637
  • 9Gaziantep FK2632
  • 10Denizlispor2631
  • 11Antalyaspor2630
  • 12Gençlerbirliği2628
  • 13Kasımpaşa2626
  • 14Konyaspor2626
  • 15Yeni Malatyaspor2625
  • 16Çaykur Rizespor2625
  • 17MKE Ankaragücü2623
  • 18Kayserispor2622
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ARŞİV ARAMA