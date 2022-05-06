Ekonomi
Giriş Tarihi : 06-05-2022 14:32

Elazığ’da feci kaza

Otomobil şarampole yuvarlandı.

Elazığ’da feci kaza

Elazığ’da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.  

Kaza, Karakoçan ilçesi Kalkankaya köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 KC 7651 plakalı otomobil, sürücüsünün yağmur ve dolu yağışından dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada 4 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere  kaldırılarak tedavi altına alındı.  Jandarma ekipleri, kaza ile ilgili inceleme yaptı. 

Haberin Videosu : ELAZIĞ’DA FECİ KAZA
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