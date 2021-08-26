Elazığ’da feci kaza! 1 ölü, 1 ağır yaralı  

Kamyon altında can pazarı.

Elazığ’da motosikletin kamyonun altına girdiği kazada, 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı. Kamyon tekerlekleri arasında sıkışan yaralı ve cesedin çıkartılması için ekipler seferber oldu.

Kaza, merkeze bağlı Fatih Sultan Mehmet Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üzerinde iki kişi bulunan motosiklet, cadde üzerinden ara sokağa dönüş alan M.A. idaresindeki 23 FA 982 plakalı demir yüklü kamyonun altına girdi. Kazada, motosikletteki iki kişi kamyonun tekerleri arasında sıkıştı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri 2 şahsın çıkartılması için seferber oldu. Can pazarının yaşandığı olayda, itfaiye ekipleri tarafından çıkartılan ağır yaralı şahıs, ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Vinç yardımı ile kamyonun kaldırılmasıyla çıkartılan diğer şahsın ise hayatını kaybettiği belirlendi.

Hayatını kaybeden şahsın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi Morguna kaldırdı. Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.