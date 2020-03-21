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Giriş Tarihi : 21-03-2020 14:16

Elazığ’da facia ucuz atlatıldı  

Elazığ'da heyelan nedeniyle 80 yolcunun bulunduğu treninin lokomotif kısmı yoldan çıktı, facia ucuz atlatıldı.  

Elazığ’da facia ucuz atlatıldı  

Heyelan olayı, Elazığ'ın Maden ilçesine bağlı Tekevler köyü Özyürt mezrası yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Diyarbakır'dan Elazığ'a giden Kurtalan ekspresinin geçtiği sırada tünel çıkışından yaklaşık 100 metre sonra heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle trenin lokomotif kısmı raylardan çıktı. 80 yolcunun olduğu trenin vagonlarının raylarda kalması sayesinde olası bir facia ucuz atlatıldı. Yaralanan ve ölenin olmadığı olayla ilgili bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi.

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