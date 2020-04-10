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Giriş Tarihi : 10-04-2020 15:43

Elazığ’da evlerde ‘Korona temizliği’

Korona virüs tedbirleri kapsamında Elazığ’da Evde Bakım Temizlik Hizmetleri ekipleri, yaşlı ve rahatsızlığı bulunanların evlerine giderek temizlik yapıyor.

Elazığ’da evlerde ‘Korona temizliği’

Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ’da da Korona virüs tedbirleri kapsamında sahada tüm ekipleri farklı farklı çalışmalar yapıyor. Kent genelinde alınan önlemlerin yanı sıra yaşlı ve rahatsızlığı bulananların evlerinde de temizlik ve hijyen çalışmaları gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Belediye Evde Bakım ve Temizlik Hizmeti ekipleri, yaşlı, engelli, kimsesiz ve bakıma muhtaç vatandaşların yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla ev ev dolaşarak temizlik ve dezenfekte çalışması gerçekleştiriyor. Hem evlerde, hemde deprem bölgesi olduğu için konteyner evlerde bulunan yaşlı ve bakıma ihtiyaçları olanları ihmal etmeyen ekipler, hijyen temizliğinin yanı sıra rutin ev işlerini de yaparak yardımcı oluyor.

Korona virüsle mücadele çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini belirten Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, “Salgınla mücadele en önemli husus evde kalmaktır. Biz tüm ekiplerimizle sahada salgınla mücadele noktasında hijyen ve dezenfeksiyon çalışmalarımızı kesintisiz sürdürüyoruz. Özellikle evde kalmaları gereken 65 yaş üstü vatandaşlarımızdan evde kalmalarını bir kez daha rica ediyoruz. Biz Elazığ Belediyesi olarak ihtiyaç duydukları her an yanlarında olmaya devam edeceğiz”

ETİKETLER: elazığ korana elazığ korana temizliği
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