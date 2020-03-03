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Giriş Tarihi : 03-03-2020 12:53   Güncelleme : 03-03-2020 16:01

Elazığ’da ev çöktü! 1 ölü

Olay yerinde çok sayıda ambulans, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.                     

Elazığ’da ev çöktü! 1 ölü

Elazığ’da meydana gelen depremde ağır hasar alan 2 katlı kerpiç binanın giriş balkon kısmı yıkıldı, 1 kişi hayatını kaybetti. 

Olay, merkeze bağlı Kızılay Mahallesi Dönemeç sokakta bulunan ve 24 Ocak'taki 6.8'lik depremde ağır hasar alan  2 katlı kerpiç binada meydana geldi. 45 yaşındaki Murat Demir, halasına ait ikinci kattaki evden bazı eşyaları alırken  kapı giriş kısmındaki balkon kısmı yıkıldı. Demir,  aşağı düşerek ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye sevk edilen yaralı  yapılan tüm müdehalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Olay yerine güvenlik şeridi çekilerek polis inceleme yaptı.Deprem nedeniyle ağır hasarlı kaydı verilen kerpiç eve normal şartlarda girişin yasak olduğu bildirildi.

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