Elazığ’da et yiyen ’Sarıkız örümceği’ görüldü

Elazığ’da et yiyen olarak bilinen ’Sarıkız örümceği’ görüntülendi.

Elazığ’da et yiyen olarak bilinen ’Sarıkız örümceği’ görüntülendi.Elazığ’da bir vatandaş merkeze bağlı Güneykent Mahallesi’nde farklı bir örümcek türü gördü. İri görünümü dikkat çeken örümceklerle ilgili araştırma yapan vatandaş, türün halk arasında ’et yiyen örümcek’ olarak bilinen etobur ’Sarıkız örümceği’ olduğunu öğrendi. Zehirli olan ve havaların ısınmasıyla ortaya çıkan ’Sarıkız örümceği’ 13 santimetreye kadar uzunluğa ulaşabildiği ve 1 metre yükseğe zıplayabildiği belirtildi. Zehriyle bir insanı öldürebilen örümceğin, özellikle akrep, kertenkele, hatta fare ile beslendiği biliniyor.