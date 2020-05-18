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Giriş Tarihi : 18-05-2020 23:33   Güncelleme : 19-05-2020 01:18

Elazığ’da esnaf ve kardeşini bıçakladılar

Elazığ’da bıçaklı kavga.

Elazığ’da esnaf ve kardeşini bıçakladılar

Elazığ’da 2 şahıs husumetlilerinin işlettiği markete giderek sahibi ve kardeşini bıçakla yaraladı.  

Olay, merkeze bağlı Kültür Mahallesi Şehit İdris Doğan Caddesinde bulunan bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,2 şahıs  aralarında  husumet bulunan V. A. ve A. A'nın işlettiği markete giderek tartışmaya başladı. Tartışmada  şahıslar  market sahibi ve  kardeşini  bıçakla yaralayarak olay yerinden kaçtı.Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.  Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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