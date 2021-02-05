‘Elazığ’da emlakçı sayısı çok’

El-Aziz Emlakçılar Derneği Başkanı Nuri Gülyüz, açıklamalarda bulundu.

Başkan Gülyüz; “Elazığ’da şuanda emlakçı sayısı çok.10 yıl önce biz bu işe başladığımızda 200 emlakçı varken şimdi ise 600’e yakın emlakçı var ama hepsinin resmi kayıtlı olduklarını sanmıyorum. Hepsi resmi kayıtlı olsa belki kendi odamızı kuracağız. Tüm evrakları olan emlakçı sayısı çok azdır”.

“TÜM MESLEKLER KREDİ KULLANDI EMLAKÇI KULLANMADI”

Nuri Gülyüz; “Pandemi sürecinde herkes kredi kullandı. Bakkal kullandı, tüpçü kullandı tuhafiyeci kullandı ama emlakçılarımız kullanamadı. Meslektaşlarımız, bankaya gittiğinde kredi vermediler. Bu durum esnaflarımız için bir yaradır. Bir esnafımız sesini duyurmaya kalksa kimseye sesini duyuramaz. Bizim düşüncemiz tüm esnaflarımızı bir araya getirip tek ses olmak istiyoruz. Bizim sorunumuzu duymak istemeyen kulaklara söyleye söyleye mücadele ede ede anlatacağız. Bizde varız diyeceğiz”dedi.