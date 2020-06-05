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  • Elazığ'da ele geçirildi! Çok sayıda kişi yakalandı
Asayiş
Giriş Tarihi : 05-06-2020 12:24   Güncelleme : 05-06-2020 12:24

Elazığ'da ele geçirildi! Çok sayıda kişi yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yaptı.

Elazığ'da ele geçirildi! Çok sayıda kişi yakalandı

Elazığ'da jandarma ekiplerinin kaçakçılıkla ilgili yaptığı çalışmada 750 kilogram kıyılmış tütün ile 200 bin adet makaron ele geçirildi, 9 şahıs yakalanarak yasal işlem yapıldı.  

Edinilen bilgiye göre, Ekiplerin yaptığı çalışmada 9  şüphelinin sigara üretimi yapmak amacıyla kaçak malzemeler getireceği bilgisine ulaşıldı. Şüphelilerin malzeme getirdiği aracı belirleyen jandarma ekipleri operasyon yaptı. Operasyonda 9 şahıs yakalandı, 750 kilogram kıyılmış tütün ile 200 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirildi. Şüpheliler hakkında yasal işlem yapılırken, 29 bin TL'de ceza kesildiği bildirildi.

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